Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um canil que anuncia a venda de filhotes de cachorros nas redes sociais está sendo investigado por receber o pagamento e não entregar os animais. Pelo menos 60 pessoas teriam caído no golpe, na Bahia. Segundo as vítimas, o canil cobra até R$ 5 mil por cada filhote. E ainda: Trem bate contra caminhão que carregava gás natural no Rio de Janeiro.



