Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quarta-feira (21) a provável morte do líder do grupo terroristas Hamas. Netanyahu acredita que Mohammad Sinwar tenha sido morto durante uma ofensiva em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, na semana passada. O primeiro-ministro disse ainda que está disposto a aceitar um cessar-fogo temporário para libertar todos os reféns israelenses. E ainda: Polícia Civil investiga roubo em clube de tiros na zona oeste de São Paulo.



