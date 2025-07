Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma operação da Polícia Federal de Campinas (SP) contra o tráfico internacional de drogas resultou na prisão de quatro pessoas em três estados. Elas são suspeitas de comandar o esquema de lavagem de dinheiro de uma quadrilha que enviava cocaína ao exterior escondida em malas de viagem. Segundo a polícia, os criminosos atuavam nos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de Guarulhos. E ainda: Corinthians e Cruzeiro se enfrentam em duelo com transmissão da RECORD.



