Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma fábrica clandestina de drogas sintéticas foi fechada, nesta quarta-feira (25), pela polícia em Guarujá, no litoral de São Paulo. Havia misturadores, estufa, soda cáustica e entorpecentes já prontos em formato de comprimido. E ainda: Corpo de brasileira que caiu de vulcão é resgatado na Indonésia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!