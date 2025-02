Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (26)

Na manhã desta quarta-feira (26), Mauro Davi dos Santos, conhecido como Oruam, foi alvo de um mandado de busca e apreensão, no Rio de Janeiro, por ter divulgado um vídeo onde fazia um disparo com uma arma de fogo em São Paulo. Ao entrar na mansão dele, na zona oeste do Rio, os agentes encontraram um traficante foragido da Justiça. E ainda: Criminoso que comandava atividades do PCC é preso no Paraguai.



