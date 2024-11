Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Depois de 15 horas de buscas, um turista francês foi resgatado em uma região de mata fechada no Rio de Janeiro. O jovem de 24 anos se perdeu em uma trilha no Parque Nacional da Serra dos Órgãos na última terça (26). Ele estava em uma área de difícil acesso com sinais de desidratação e escoriações pelo corpo, e precisou ser levado para o hospital. E ainda: Mulher morta após fazer hidrolipo é velada em São Paulo.