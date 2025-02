Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dez suspeitos foram presos em uma operação contra traficantes do Espírito Santo, que se aliaram a criminosos do Complexo da Maré no Rio de Janeiro. A quadrilha extorquia empresas de internet, água e gás na comunidade, com cobranças mensais de até R$ 10 mil. Durante a ação policial, que começou na madrugada, a avenida Brasil e a linha Amarela foram interditadas devido a intensos tiroteios. E ainda: Motorista de caminhão morre em engavetamento na rodovia Presidente Dutra.