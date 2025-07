Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um dia após o governo americano anunciar alíquota de 50% sobre os produtos brasileiros, o Palácio do Planalto anunciou que vai criar um grupo de trabalho para estudar como será uma possível retaliação aos Estados Unidos. Segundo a Casa Civil, o grupo de trabalho vai atuar de forma paralela às negociações diplomáticas. Essas pessoas serão responsáveis por estudar novos mercados para produtos até então vendidos para os EUA, como café, carne bovina e petróleo. Nesta quinta-feira (10), Lula recebeu ministros para discutir a resposta do governo ao tarifaço. A ideia é reforçar o discurso de soberania do Brasil. E ainda: Davi Alcolumbre e Hugo Motta se manifestam sobre taxações dos EUA à economia brasileira.



