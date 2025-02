Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Deise Moura dos Anjos, a suspeita de matar envenenadas três pessoas da família do marido, no Rio Grande do Sul, foi encontrada morta na cela onde estava presa. Em nota, a polícia penal informou apenas que ela foi encontrada sem sinais vitais. E ainda: Para manter cessar-fogo em Gaza, terroristas do Hamas confirmam libertação de reféns israelenses neste sábado (15). Daisy Moura dos Anjos, presa sob suspeita de envenenar três familiares em Torres, RS, foi encontrada morta na Penitenciária Estadual de Iguaíba. A polícia penal não divulgou detalhes sobre o caso. Internacionalmente, o grupo Hamas anunciou a libertação de três reféns israelenses neste sábado. Caso o acordo não seja cumprido, Israel ameaça retomar ações militares contra Gaza. Em São Paulo, os moradores enfrentam alertas de chuva forte, com imagens de helicópteros mostrando alagamentos e trânsito intenso, marcas do verão na região.