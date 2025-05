Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Três torcedores do São Paulo ficaram feridos após a queda de uma placa de metal sobre a arquibancada do estádio Morumbis. O acidente ocorreu na última quarta-feira (14), durante uma partida da Libertadores da América, no momento em que os torcedores comemoravam o gol de empate do São Paulo contra o Libertad, do Paraguai. A placa caiu no anel inferior e atingiu um homem de 49 anos e seus dois filhos. Uma das vítimas desmaiou após ser ferida na cabeça. E ainda: Vasco apresenta Fernando Diniz como novo técnico da equipe.



