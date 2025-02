Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma operação de grande escala contra o crime organizado resultou na prisão de 47 pessoas em oito estados nesta quinta-feira (20). A ação, que contou com a participação de 400 policiais civis, revelou que a organização criminosa movimentou cerca de R$ 80 milhões por meio de tráfico de drogas e armas de fogo. E ainda: Bolsonaro revela não estar preocupado com a possibilidade de ser preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!