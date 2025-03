Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal investiga um instrutor suspeito de cometer violência contra alunos de uma escola de formação de vigilantes em Campo Grande (MS). A Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul teve acesso a vídeos gravados durante o treinamento com os alunos. Nas imagens, os alunos estão deitados no chão, enquanto o instrutor usa uma mangueira para jogar água no rosto e no nariz das vítimas. E ainda: IBGE divulga IPCA-15 com alta de 0,64% na inflação de março.