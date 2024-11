Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Quase 50 trabalhadores rurais foram resgatados de fazendas por estarem em condições semelhantes à escravidão em Mato Grosso do Sul. As ações de resgate foram realizadas pela Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho. Em uma fazenda no Pantanal foi encontrada água suja, imprópria para o consumo. E ainda: Policiais são alvo de operação no Rio de Janeiro por suposta ligação com o maior bicheiro do país.