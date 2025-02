Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos está investigando as causas do acidente entre um avião comercial e um helicóptero militar na noite da última quarta-feira (29). 67 pessoas morreram. Um relatório preliminar deve ser divulgado em 30 dias. Segundo agências internacionais de notícias, o helicóptero parecia estar voando cerca de 30 metros acima da altitude máxima permitida. E ainda: Donald Trump afirma que não há sobreviventes no acidente aéreo entre helicóptero e avião nos EUA.