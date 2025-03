Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta segunda-feira (10), a polícia de São Paulo realizou uma coletiva de imprensa para dar informações sobre a morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. No sábado (8), um vizinho da vítima foi preso. No domingo (9), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um amigo da família de Vitória. E ainda: SERIPA investiga causas da queda de avião monomotor no litoral paulista.