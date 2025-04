Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um avião com quase 300 pessoas a bordo pegou fogo no Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos. O incêndio começou em um dos motores da aeronave, pouco antes da decolagem. Uma testemunha gravou o momento em que um escorregador inflável foi acionado para a retirada dos passageiros. Bombeiros foram enviados ao local e conseguiram conter as chamas. E ainda: Ginasta brasileira Rebeca Andrade vence o prêmio Laureus, o Oscar do esporte.



