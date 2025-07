Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

A prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou a morte encefálica de Lucas da Silva Santos, de 19 anos, após ele consumir um bolinho supostamente envenenado. O padrasto da vítima, Ademilson Ferreira, está preso como principal suspeito. Investigações apontam que ciúmes motivaram o crime. Hoje, foi recebida uma denúncia anônima sobre outra possível vítima do padrasto. Enquanto isso, termina hoje o prazo para aposentados e pensionistas aderirem ao plano de ressarcimento do INSS, com mais de 580 mil adesões registradas. Por fim, um acidente aéreo em Dhaka, Bangladesh, deixou 19 estudantes mortos e outros 170 feridos após a queda de um avião da Força Aérea em uma escola.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!