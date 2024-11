Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Depois de cinco meses fechado por causa das enchentes no estado, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), voltou a operar. A bandeira gaúcha agitada pela janela da cabine do primeiro avião comercial a pousar na pista emocionou passageiros e tripulantes. E ainda: Unidade prisional da Bahia é alvo de operação da polícia para cortar comunicação de presos.