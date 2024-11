Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um ônibus escolar tombou e deixou dez feridos em Embu-Guaçu, região metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira (25). Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a área do acidente e socorreram duas das vítimas. E ainda: Organização criminosa suspeita de fraudar planos de saúde é investigada no Rio de Janeiro.