Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que restabeleceu as condenações de quatro réus pela tragédia da boate Kiss, no Rio Grande do Sul. A decisão cancelou a anulação do júri da justiça gaúcha. O ministro Dias Toffoli aceitou os argumentos da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que pediram a reversão da decisão que havia anulado o júri, que tinha acontecido em 2021. E ainda: Neymar chega de helicóptero em primeiro dia de treinamentos com o Santos.