Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi enterrado, nesta segunda-feira (5), o adolescente morto durante um assalto em São Paulo. Ele foi baleado após deixar o celular cair no chão. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os assaltantes. Lucas Teles Santana, de 15 anos, estava com o primo quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto. O primo entregou o celular, mas Lucas se assustou e deixou o aparelho cair — o suficiente para que um dos criminosos atirasse em seu peito. Os suspeitos fugiram em seguida, e o primo correu para pedir ajuda. Lucas chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. E ainda: Petrobras anuncia redução no preço do diesel para as distribuidoras.