Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos nas enchentes do Texas, nos Estados Unidos. Já são mais de 90 mortos. Entre as vítimas, estão quase 30 meninas que estavam em um acampamento de verão, quando um rio da região transbordou devido ao forte volume de chuvas. Em apenas 45 minutos, o nível do rio Guadalupe subiu oito metros e inundou o local. E ainda: Laje de prédio desaba e derrama centenas de litros de água sobre carro em Santa Catarina.



