Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Influenciadores digitais suspeitos de envolvimento num esquema ilegal de rifas pelas redes sociais estão no alvo da polícia do Rio de Janeiro. A mulher do funkeiro Poze do Rodo, Vivi Noronha, é investigada. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Computadores, joias e veículos de luxo foram apreendidos. E ainda: Ônibus bate em muro de creche e 11 pessoas ficam feridas em MG.