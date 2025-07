Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma operação da Polícia Militar na comunidade Paraisópolis, zona sul de São Paulo, resultou na prisão de quatro suspeitos durante a verificação de uma denúncia de tráfico de drogas. Dois policiais militares foram presos em flagrante após serem responsabilizados por atirar em um homem que já estava rendido. Esse fato gerou protestos violentos na comunidade, que ocorreram no começo da noite de quinta-feira (10) e culminaram em mais uma prisão e outra morte por disparo. E ainda: Donald Trump descarta negociação imediata sobre tarifas com o Brasil.



