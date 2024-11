Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (15) Ameaça de bomba causa transtornos no Aeroporto Internacional de Goiânia (GO). Avião de voo internacional sofre forte turbulência com 254 passageiros a bordo.

Boletim JR 24H|Do R7 15/11/2024 - 17h38 (Atualizado em 15/11/2024 - 17h38 ) twitter

