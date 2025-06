Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Três pessoas morreram em razão das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início desta semana. Uma pessoa ainda está desaparecida. Cerca de seis mil, que moram em áreas de risco, tiveram que sair de casa. A Defesa Civil do estado monitora a elevação do nível do Guaíba, que está próxima de atingir a cota de inundação. Como medida de segurança, os bombeiros colocaram sacos de areia para conter o avanço da água, caso ela ultrapasse o cais Mauá, que fica no centro da capital. E ainda: Irã realiza novo ataque ao território israelense e deixa três pessoas em estado grave.



