Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A previsão de novas tempestades com ventos fortes em São Paulo, coloca a Defesa Civil em alerta. Três pessoas morreram e duas seguem desaparecidas no estado. E ainda: Navio em reparos se desprende do cais e fica à deriva, na Baía de Guanabara, no Rio.