Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta sexta-feira (28), o Ministério Público denunciou 12 suspeitos de envolvimento no caso de Vinicius Lopes Gritzbach, o delator do PCC. A Justiça aceitou a denúncia, transformando-os em réus. As investigações mostraram que eles tinham envolvimento com atividades da organização criminosa, mantendo negócios na zona leste da capital paulista que serviam como fachada. E ainda: Polícia prende quadrilha que vendia drogas e aplicava golpe da maquininha na praia de Ipanema, no RJ.



