Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça da Espanha anulou a condenação por estupro do ex-jogador brasileiro Daniel Alves. A decisão foi do Tribunal Superior da Catalunha, que alegou que as provas são insuficientes para uma condenação. Daniel Alves havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão. E ainda: STF começa a julgar recurso da defesa do ex-jogador Robinho, preso por estupro.



