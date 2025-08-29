Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um acidente envolvendo um ônibus de viagem e duas carretas deixou um idoso e uma mulher grávida mortos no Paraná. O coletivo foi atingido na traseira por uma das carretas, saiu da rodovia e tombou. O acidente aconteceu na BR-116, na região metropolitana de Curitiba (PR). Uma mulher grávida de cinco meses morreu, e o bebê não sobreviveu. Um idoso chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Nove pessoas ficaram feridas. E ainda: STF forma maioria para manter prisão de Robinho, condenado por estupro na Itália.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!