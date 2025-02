Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia de São Paulo conseguiu recuperar seis carros de luxo que foram furtados de um estacionamento na capital. Segundo a Polícia Civil, seis suspeitos participaram do crime. Cada um fugiu com um veículo. Câmeras de segurança do estacionamento registraram a ação. E ainda: Dados da PNAD apontam que média do desemprego ficou em 6,6%, menor patamar da história, em 2024.