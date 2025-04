Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma frente fria chega ao Sudeste do Brasil e deve provocar chuva e rajadas de vento em várias cidades. A faixa mais preocupante é a do Vale do Paraíba, em São Paulo, e da Costa Verde e região metropolitana, no Rio de Janeiro. O Inmet colocou esta área sob alerta vermelho sinalizando "grande perigo", por causa do acumulado de chuvas entre esta sexta (4) e sábado (5). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. E ainda: Bolsas de valores do mundo todo caem após China anunciar retaliação às tarifas americanas.



