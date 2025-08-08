Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um dos criminosos mais procurados do Brasil foi preso nesta sexta-feira (8) após longa investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Átila Carlai da Luz foi localizado em um imóvel de luxo na zona oeste de São Paulo. Além da condenação por tráfico, Átila é suspeito de envolvimento no assalto ao Banco Central, em 2005, quando cerca de R$ 165 milhões foram roubados. Ele usava nome e documentos falsos. De acordo com a polícia, Átila tem ligação com facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro e seria responsável por dezenas de crimes em todo o país. E ainda: Polícia prende 12 homens e apreende 2 menores por roubos a condomínios em SP.