Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um assalto a uma farmácia quase acabou em tragédia em Salvador (BA). Os criminosos foram perseguidos pela polícia, chegaram a fazer uma mulher refém e houve troca de tiros. Um vídeo feito por um morador mostra toda a ação. Um assaltante arrastou uma vítima pela calçada. Ela caiu e o criminoso fugiu. E ainda: Trabalhos de retirada de óleo de barco afundado no rio Caeté, no Pará, terminam nesta sexta (9).



