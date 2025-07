Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Segue internado em estado grave um jovem de 19 anos, que passou mal após comer bolinhos de mandioca supostamente envenenados. Lucas da Silva Santos teve uma parada cardiorrespiratória. Os bolinhos foram feitos pela tia do jovem, que prestou depoimento e foi liberada. Uma nova linha de investigação coloca o padrasto como um dos principais suspeitos desse suposto envenenamento. Amostras da massa dos bolinhos vão passar por uma perícia. E ainda: Empresários pedem que governo negocie adiamento de tarifaço dos EUA.



