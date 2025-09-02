Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Sete pessoas suspeitas de aplicar golpes em clientes de agências de viagens foram presas em São Paulo, após investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. O prejuízo total pode chegar a R$ 18 milhões. Segundo a investigação, o grupo aplicava os golpes havia pelo menos dois anos. E ainda: Policial e ex-servidor são presos por extorsão a comerciantes em Queimados (RJ).



