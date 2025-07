Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (22)

Um catamarã colidiu com um barco de pesca na Baía de Todos os Santos durante a travessia da ilha de Morro de São Paulo para Salvador. A embarcação de passageiros transportava 96 pessoas e 4 tripulantes, enquanto o barco pesqueiro tinha dois pescadores a bordo. Apesar da gravidade do acidente, não há relatos de feridos ou desaparecidos, e a Marinha iniciou um inquérito para apurar as causas. Em outro caso, Glória Conceição Nunes foi esfaqueada por seu marido em Diadema, sendo socorrida pelo filho após o crime. Juscelino dos Santos foi preso em flagrante. Outro destaque político é a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, que suspendeu reuniões de comissões até agosto após declarações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma coletiva de imprensa em Brasília .



