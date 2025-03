Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O jogador do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, de 19 anos, deixou a UTI e foi transferido para o quarto do hospital onde está internado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele está internado desde 4 de março, quando se envolveu em um grave acidente de carro no interior de São Paulo. O jogador teve traumatismo craniano. E ainda: Prefeitura de São Paulo discute uso de combustível sustentável no transporte público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!