Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um policial civil foi morto a tiros depois de disparar contra a namorada, que é inspetora da polícia. Tudo aconteceu dentro da delegacia de Duque de Caxias (RJ). A agente ferida trabalha na Delegacia de Atendimento À Mulher, que funciona no mesmo prédio da Delegacia de Caxias. Vinícius Silva de Souza, de 29 anos, ficou inconformado com o pedido de separação e disparou quatro vezes contra a mulher. PMs que registravam uma ocorrência reagiram e o policial civil acabou morrendo. E ainda: Governo Federal divulga resultado do Concurso Público Nacional Unificado.