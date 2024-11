Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: a Polícia Federal está investigando as explosões que aconteceram na noite desta quarta (13) em Brasília, na Praça dos Três Poderes. O corpo do responsável pelo ataque, que morreu ao ser atingido por uma das explosões, foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, de Santa Catarina, que havia sido candidato a vereador pelo PL no passado. E ainda: um robô da Polícia Federal fez uma varredura no local do incidente e detectou indícios de novos explosivos no local.