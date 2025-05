Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal condenou Carla Zambelli a dez anos de prisão e à perda do mandato parlamentar. A deputada foi condenada por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, em uma decisão unânime. Este é aquele caso em que Zambelli e o hacker Walter Delgatti inseriram documentos falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, como um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E ainda: Dólar sobe e fecha em R$ 5,63 nesta quarta (14).