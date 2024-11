Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (16)

No programa de hoje, foi reportado que dois pacientes infectados por um super fungo em um hospital de Belo Horizonte receberam alta e dois permanecem internados. Vinte e quatro pessoas que tiveram contato com os infectados aguardam resultados de exames. O super fungo é resistente a medicamentos e sua transmissão é considerada alta. Medidas preventivas incluem isolamento dos leitos afetados e uso de equipamentos especiais pelos profissionais de saúde. Além disso, o Supremo Tribunal Federal agendou para 27 de novembro o julgamento do marco civil da internet relacionado à responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos postados nas redes sociais. Em outra notícia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou financiamento no valor de 385 milhões de reais para a construção e manutenção de rebocadores nos portos brasileiros. Por fim, Gilmar Mendes lançou a segunda edição do livro "Controle de Constitucionalidade" na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal.