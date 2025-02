Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado foi o principal assunto no meio político nesta quarta (19) em Brasília. O presidente Lula afirmou que todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que o mundo está atento e que vai seguir fazendo a sua parte para que todos saibam o que se passa no Brasil. E ainda: São Paulo perde para a Ponte Preta, e o Santos vence o Noroeste.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!