Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: uma forte chuva cai em São Paulo na madrugada desta quinta (24). O temporal volta a causar transtornos em toda a região metropolitana. Houve queda de árvores e ruas ficaram alagadas. Mais de 46 mil imóveis estão sem energia elétrica em toda a Grande São Paulo. Durante o temporal, o número chegou a ultrapassar 70 mil. O Corpo de Bombeiros registrou 22 ocorrências de queda de árvore e sete pontos de alagamento. E ainda: 22 torcedores do Peñarol permanecem presos após confusão no Rio de Janeiro.