Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um helicóptero militar colidiu com um avião comercial perto de um dos principais aeroportos dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Ambas as aeronaves caíram. Ainda não há informações sobre as vítimas. O acidente fez com que todos os pousos e decolagens fossem suspensos. E ainda: Sirene da Defesa Civil dispara no Guarujá, em SP, devido às fortes chuvas.