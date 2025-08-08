Logo R7.com
Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (07)

Ambiente no Congresso permanece tenso após desocupação dos plenários

Boletim JR 24H

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Mesmo depois da desocupação dos plenários da Câmara e do Senado, o ambiente do Congresso está longe de uma pacificação. Para muitos, a autoridade do presidente da Câmara, Hugo Motta, só estará restabelecida se houver punição a deputados. Outra ala desaconselha a medida para evitar mais turbulência. Partidos de esquerda protocolaram um pedido de suspensão, por seis meses, de cinco deputados que participaram da ocupação da mesa diretora da Câmara. E ainda: Alexandre de Moraes deve submeter pedido de revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro.

