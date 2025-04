Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dois torcedores do Colo-Colo morreram antes da partida contra o Fortaleza pela Libertadores, no Chile. Segundo as primeiras informações, parte da torcida tentou invadir o estádio e houve tumulto do lado de fora. O jogo foi paralisado durante o segundo tempo, após uma invasão de campo, e acabou sendo cancelado pela Conmebol. Os jogadores precisaram correr para os vestiários para se proteger dos invasores. E ainda: Tim promete dobrar a cobertura da internet 5G em São Paulo.