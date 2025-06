Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A força aérea de Israel bombardeou alvos militares no Irã, matando um importante líder militar. As explosões foram registradas na capital iraniana, Teerã. Segundo autoridades israelenses, a operação tem como objetivo atacar estruturas militares nucleares no país. A mídia estatal iraniana informou que outras cidades também foram atingidas pelos ataques. Segundo as primeiras informações, um dos líderes militares do Irã e dois cientistas nucleares foram mortos nas explosões. Há relatos de outras vítimas, incluindo civis e crianças, mas as autoridades iranianas não divulgaram um balanço oficial. A imprensa israelense informou que autoridades emitiram ordem de retirada geral para o Aeroporto Internacional de Ben Gurion. O perfil oficial do exército iraniano publicou uma mensagem com tom de ameaça de revanche. E ainda: Cruzeiro e Red Bull Bragantino perdem chance de alcançar a liderança do Brasileirão.



