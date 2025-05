Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A cidade de São Paulo vai ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira (19). Qualquer pessoa com mais de seis meses de idade vai poder procurar uma das 479 unidades de saúde para se vacinar contra a Influenza, o vírus causador da gripe. O horário é das 07h às 19h. Segundo a Secretaria da Saúde, além de prevenir a doença, a imunização também evita o agravamento de problemas respiratórios principalmente nessa época mais fria do ano. E ainda: Desmatamento no Brasil cai mais de 32% em 2024.



