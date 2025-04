Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão imediata do ex-presidente da República Fernando Collor. O ex-presidente foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro em um desdobramento da operação Lava Jato. Os ministros entenderam que Collor recebeu R$ 20 milhões para viabilizar contratos entre 2010 e 2014 para a construção de bases de distribuição de combustíveis. E ainda: Ministro da Saúde anuncia dia ‘D’ contra a gripe no Rio de Janeiro.